吳天海：香港樓市可為 會研究適當項目
文章日期：2021年3月9日 17:31
九龍倉集團（0004）主席兼常務董事吳天海今午在線上業績發布會上表示，最近兩、三個月集團在香港增加土地儲備後，仍然會研究適當的項目，並且認為香港樓市可為，所以較前活躍。反之在內地方面，有見售樓價比市價低，因此影響了邊際利潤，風險回報比較下不及香港為好，因此在內地購地方面出價審慎，致近兩、三年集團沒有增加土地儲備，其預計今年內地售樓銷售目標仍達150億元人民幣。
雖然今年香港政府推出的土地表方面，以中小型地皮為主，但是吳天海強調，集團不會局限開發的單位面積是否要2000、3000平方呎甚至更大面積，事實上他們手上有兩個重建及改建項目正跟進中，正商討補地價。因此九倉在香港增加土地儲備方面，會視乎在拍賣方面抑或在重建方面進度較快。至於在集團連奪文輝道2至8號及文輝道9號地皮後，會否合併發展，他們正研究中，最終會以發展成最有價值的方向去開發。他更認為，香港的豪宅及超豪宅市場較前活躍，需求不俗，料需求增長及交易量的勢頭會延續至今年上半年。
至於內地的投資物業市場方面，吳天海形容，內地的消費市場正朝兩極化，高端消費及高端酒店品牌如尼哥格羅所屬市場繼續旺盛，一般消費則表現一般，有關趨勢延續至今年首兩個月。集團位於成都、大連、重慶的商場銷售有最少五成增幅；新商場更錄得以倍計增幅。他相信，內地的消費市場受惠於疫情受控，最壞時間已過，反而香港的表現不及內地市場。
近月港股及外圍股票市場表現波動，九倉在2020年度的投資組合規模亦按年上升，吳天海稱，這與手上組合價值增加，不代表涉及新投資項目，該等投資屬長期投資，進可攻、退可守，目前無計劃減持。但是九倉會視乎資金需要及是否物色到好投資，再考慮是否套現部份投資。
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