本欄反正不信炒兩會之類的分析，所謂大奇蹟日其實是逃生旋轉門，雖云股市長遠係會升，曹仁超話齋「太早睇淡係死罪」，但政治市超級島形頂既成，你不大長空都至少走些貨吧。

中銀保監郭樹清一句話不執行國際金融制裁，已叫港證監金管又情何以堪。有法治便國際投資者放心，港交所行政總裁如李小加大可加速發展內地，疏通融通聯通摩通，有錢齊齊搵；但若無法可依，便要換張洋人面孔做執行，一來頂住外面壓力，二來又繼續權力集中在華人主席。像港交所港證監，莫說國家安全，就是這許多年前的高精密案說是國家機密便已束手無策。

看前有線財經老總Facebook詳細分析，很是透徹，指出美國傳統基金會經濟自由同瑞士洛桑競爭力兩份報告，都是添馬艦特府中人最為重視並要認真回應的，可見份量極重，內地用語「信息量大」，如今卻輸打贏要，表明是我大政府、你小市場。

筆者想補充的是，其一，說實話傳統基金會的新聞性及受重視程度，近年確是有所下降，因為排名變動不大及看不到影響，加上大國崛起灣區超車，不排除財金商經官員會認為「不值一哂」；其二，恐怕最怕是Demographia不吃不喝供樓指數香港的排名大跌，間接令高樓價這個印證繁華的最後指標都失守，戳破用低利率高地價築起的失衡的幻象。但其實又不用自亂陣腳，因為香港磚頭始終不是澳洲龍蝦、台灣鳳梨，仍有大批新香港人來「星呀星，接力、接力。」

環顧此時此境，施政已無退步空間，金融（以至地產的）底線何在？筆者再大膽臆測妾自預言，聯匯肯定被舊事重提- 既然傳統基金會可以說三道四指手劃腳，內地金融學者半官方期刊作為學術討論，何不乾脆提議聯匯脫鈎？再經本地親中媒體附和並引發討論，一石激起千重浪。根本聯匯一開始也是取自專家意見，不用全脫，半脫（一半美元一半人幣）也未嘗不可，當然到最後的最後，便是港幣變澳門幣。

如此一來，在愛國前題下，絕對考驗金管一班AO的定力及膽色，也同時挑戰港樓行之有效的持貨能力，沒人夠膽說一旦脫鈎市場會有什麼反應！到時只有未知數是已知。確實，聯匯一直是香港的財金基本法，而以現時政治壓倒一切（是一切！）的氛圍，點改都不會違反7.8兌1的「立法」原意，反正強弱方都已經一搬再搬。

又既然，特首可以如此突兀地以三八婦女節作開場白，硬拖港管治系統女性代表人物，再提到北京要如何合理完善政制，手腕之低簡直令人懷疑是否有高級公職人員失手。順便講埋男方走線，愛國港人治港的未來班底，本欄大膽印度神童式預言，特首、政務司、財爺，將會是曾聶邱的三男子組合。武漢包機、科興抗疫，陰乾港台的三合一政績，他們之下的AO治港，又會政治正確到什麼程度？例如市建局新近公布榮光街項目，重建後會點命名？

事實上，「二二四」印花稅觸發區內股災事件後，大家才驚覺原來財爺乃天才波，其積極財金政策從討論到解說到實施，令到一班平日極之愛國的本地股評人百思不得其解，為生計卻也無法不表態，而這是否另一場由政治泛起的迫害，暫時不得而知，但可能被陰謀論者解讀成繼工聯會鬥港商界後，國金派南下向港金派的另一次表態。

正如長和系創辦人李嘉誠又被指捨港取美去搞SPAC上市，事實是即使是不經投行IPO，但資本市場有人叩門sell橋乃常態，再正常不過。筆者的理解是，多年來李氏身邊一班奇人異士，鑽研新興的投資形式及領投項目，在資本市場上未必會是第一個，但永遠是最引人入勝。還好港官對此形式可能未熟書所以只好推說會研究，而非金融城管上身，高喊別讓李嘉誠走了，否則走的不止他一個。

恒指一路改革，同股不同權已非本地大孖沙所及，成份股「一拆兩」倍增變百，溝淡攤簿。曾經有這樣一段時間，內地債務違約曝光民企造假紅旗湧現，而投資美股的民智未開，以本港地產股為首的恒生香港35一時變成另類選擇，令散戶有險可守，發揮了穩定港股的重要作用。至於未來會否成為藍籌condom，起碼目前西南九龍昂船洲東北矜罕（什麼用字！？）地段仍有維港盤可賣，但更要知道，十五分鐘外的西九龍法院初審還肯定加推。

是的。法律面前，人人苦等。”About endlessness”好像終於在外國上映，千日千夜，也有芒星，香港的電影院在政府亂寫的抗疫劇本下已注定爛尾收場，從此合拍不如獨照，多謝高登先但西環試當真，視乎角色再用方法演技，正如教授批准完科興後，因為他本身都是一個醫生，這支針筒是用來打復必泰的，係好合理嘅。

久利生

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