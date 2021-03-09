人大代表倡「遊戲宵禁」且限制「課金」額
文章日期：2021年3月9日 17:17
現今科技發達，大人和小朋友都一樣機不離手，有全國人大代表提議禁止半夜打機，同時降低未成年小朋友「課金」金額。中國全國人大代表、華南師範大學教授林勇提出，為防止遊戲玩家沉迷打遊戲，應嚴格規定遊戲伺服器開放時間，由晚上11時到隔日8時禁止服務未成年玩家；在凌晨2時至隔日8時也禁止服務成年玩家，並設立專門的遊戲監管機構。
而中國全國人大代表、北京師範大學中國教育政策研究院執行院長張志勇就認為，有關部門應就現時向市民提供遊戲時長的規定，要進一步研究在未成年人日常學習生活中時間佔比是否科學；同時針對不同學段要做出不同的規定。
目前，根據國家新聞出版署發布的《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》規定，網絡遊戲公司向未成年人提供遊戲服務的時長，於法定節假日每日累計不得超過3小時，其他時間每日累計不得超過1.5小時。
張志勇又提出，有關部門應要研究，是否需要進一步限制未成年的遊戲消費數額。現時，按上述規定，網絡遊戲公司不得為8歲或以下用戶提供「課金」服務；8歲至15歲用戶每次「課金」不得超過50元（人民幣，下同），每月充值金額累計不得超過200元；16歲以上的未成年用戶，每次「課金」不得超過100元，每月最多400元。
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