中電信去年多賺1.6％ 至249億元 末期息0.125港元
文章日期：2021年3月9日 17:06
中國電信（0728）今日公布去年全年業績，純利按年升1.6％至209億元（人民幣，下同）（約值249.17億港元），EBITDA按年升1.4％至1189億元。每股基本淨利潤為0.26元。每股末期息派0.125港元，按年持平。
期內收入按年升4.7％至3936億元，當中，服務收入按年升4.5％至3738億元，為連續多年高於行業平均增幅，移動服務收入按年升3.5％至1817億元，固網服務收入按年升5.5％至1921億元。
期內5G套餐用戶達到8650萬戶，滲透率達24.6%。移動用戶達3.51億戶，淨增1545萬戶，用戶市場份額提升至22.0%。
智慧家庭業務價值顯現，有線寬帶接入收入按年升5.1％至719億元，智慧家庭收入按年升37.5％至111億元。產業數字化快速增長，收入達840億元。
中國電信收報2.65元，全日沒有升跌，成效額達10.44億元。
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