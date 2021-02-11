中電信宣布回A 擬發行120億股

期內收入按年升4.7％至3936億元，當中，服務收入按年升4.5％至3738億元，為連續多年高於行業平均增幅，移動服務收入按年升3.5％至1817億元，固網服務收入按年升5.5％至1921億元。

期內5G套餐用戶達到8650萬戶，滲透率達24.6%。移動用戶達3.51億戶，淨增1545萬戶，用戶市場份額提升至22.0%。

智慧家庭業務價值顯現，有線寬帶接入收入按年升5.1％至719億元，智慧家庭收入按年升37.5％至111億元。產業數字化快速增長，收入達840億元。

中國電信收報2.65元，全日沒有升跌，成效額達10.44億元。

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