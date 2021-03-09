期內集團錄得收入29.2億元，按年跌3.4%，收入和盈利下跌主要是受新型冠狀病毒疫情及收費公路行業為應對疫情防控採取的79天免收通行費措施之影響。期內毛利率為53.4%，按年跌13.2個百分點。

去年集團的經營成本大增34.6%至13.61億元，成本比率約46.6%，按年升13.2個百分點，主要因2019年11月收購湖北省的三條高速公路於報告年度的合併影響增加3.474億元經營成本。

去年越秀交通基建的財務收入為2640萬元，按年跌35.4%，主要是由於銀行及其他非流動應收款項之利息收入減少。期內財務費用按年增加95.9%至8.058億元，主要由於在2019年收購湖北省的三個高速公路而導致利息開支增加。去年集團整體加權平均利率為4.15%，較2019年跌0.18個百分點。

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