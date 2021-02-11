國家隊入市，股民趁機出貨，A股午後重拾跌勢而恒指亦升幅收窄，即使競價時段挾升近100點，但收市升232點或0.81%，較早市高位升506點縮少近半，收市報28773點，50天線(28972.8點)得而復失，成交金額2759億元，較上日減少0.3%。全日高低波幅721點。北水繼續流出。