競價時段挾升 恒指升232點 新舊經濟齊彈 北水兩日流出222億元
文章日期：2021年3月9日 16:31
國家隊入市，股民趁機出貨，A股午後重拾跌勢而恒指亦升幅收窄，即使競價時段挾升近100點，但收市升232點或0.81%，較早市高位升506點縮少近半，收市報28773點，50天線(28972.8點)得而復失，成交金額2759億元，較上日減少0.3%。全日高低波幅721點。北水繼續流出。
國指跌41點或0.38%，報10973點。恒生科技指數收報8063點，跌0.23%。
藍籌36隻升，16隻下跌。創科實業（0669）升6.01%，收報120元，是升幅最大的藍籌，港交所（0388）跌3.21%，收報440.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。友邦（1299）升4.3%，收報100.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻121點。
恒生科技指數成份股17隻升，15隻下跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）見52周低18.2元，收報19.72元，升5.57%；跌幅最大的是中芯（0981）收報24.4元，跌4.13%。
北水南下合計淨流出90.94億元，較上日減少31.01%，連續第2日流出，累計流出222.75億元。南水北上合計則轉為淨流入24.31億元人民幣。
大市反彈，新舊經濟股齊齊獲支持，濠賭股、國際金融股、地產股向上，而「AT」亦上升。表現較突出的銀娛（0027）升4.91%，收報72.65元；金沙中國（1928）升3.26%，收報38元。
多隻藍籌亦破頂，包括工行（1398）創52周高，見5.75元，收報5.55元，跌0.18%；中銀香港（2388）創52周高，見28.7元，收報28.5元，升1.42%；港鐵（0066）創52周高，見48.75元，收報48.5元，升2.21%；建行（0939）創52周高，見6.74元，收報6.5元，跌0.91%。
傳華為與廣汽（2238）旗下公司合作，開發智能電動汽車。收報7.1元，升0.85%。
協合新能源（0182）去年純利6.7億人幣，派息0.03元。收報0.51元，升6.25%。
IFR報道和黃醫藥計劃最早上半年香港IPO，集資38億元。長和（0001）收報63.5元，升4.87%。
火岩控股（1909）夥《暗黑鏈遊神》班底設區塊鏈遊戲公司。收報5.5元，升7.8%。
九倉（0004）去年多賺14%，第二次中期0.2元，全年派息增23%。收報18.96元，升1.39%。
龍光（3380）2月合約銷售升3.57倍。收報11.38元，跌1.22%。
必瘦站（1830）海外增服務中心，鄭秀文任品牌代言人。收報4.47元，升1.8%。
保利協鑫能源（3800）顆粒硅各項指標具突破。收報2.18元，升1.8%。
傳舜宇（2382）、瑞聲（2018）等或向日企買入iPhone鏡頭認證廠。舜宇（2382）收報178.2元，升1.71%；瑞聲（2018）收報40.95元，跌1.09%。
中國電信（0728）績前平穩，收報2.65元，無升跌。
油價先升後回，中石油（0857）收報2.97元，跌2.62%；中海油（0883）收報9.26元，跌2.53%；中石化（0386）收報4.36元，跌1.8%。
橙天嘉禾（1132）無計劃出售香港嘉禾院線業務。收報0.143元，跌2.7%。
金石投資（0901）擬沾手SPAC公司，目前業務包括生物醫藥及新能源等。收報0.275元，無升跌。
金界（3918）去年少賺八成，末期息16.82港仙派盡下半年盈利以紓困。收報9.98元，升3.6%。
廣汽集團（2238）今年首兩月產銷量增長逾六成。收報7.1元，升0.85%。
長城汽車（2333）首2個月銷量增1.53倍。收報20.7元，升4.86%。
吉利汽車（0175）首2個月總銷量增76%，達全年目標的15%。收報22.45元，升1.81%。
寶龍地產（1238）2月合約銷售額增5倍。收報6.7元，跌6.42%。
雲鋒金融（0376）發盈喜，料純利大增1.4倍。收報3.08元，升5.4%。
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