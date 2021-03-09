李若凡指出，YCC指的是央行控制某個期限的國債收益率，即在該期限收益率偏離目標水平時，通過增加或減少買債規模來控制收益率。與量化寬鬆（QE）相同的是，YCC涉及買債，因此會導致資產負債表擴張，區別則在於量寬關注的是「量」，YCC關注的是「價」。

而Operation Twist指的是通過賣短債買長債，以壓低長息，從而保證不同期限貸款成本持續在低位徘徊。有別於YCC和QE，Operation Twist不影響資產負債表。

她提到，雖然近日有美聯儲官員提及可能考慮YCC，但YCC會令貨幣供應量顯著增長，導致通脹飈升，最終只會適得其反。在弊可能大於利的情況下，美聯儲採用YCC之前可能會三思。

至於Operation Twist，看起來似乎較符合目前的市場狀況，然而無論是1961年還是2011年，美聯儲採取Operation Twist的目的都是為了推動信貸增長，從而刺激經濟。換言之，在目前美國經濟前景漸趨樂觀的情況下，實施Operation Twist，可謂「順周期措施」，最終可能與YCC一樣推升通脹預期。

因此，該行認為美聯儲對於長債收益率的上漲，將可能繼續採取靜觀其變的態度。實際上，目前10年期美債收益率的水平並不算太高。而且，正如美聯儲主席和其他官員所說的，長債收益率的上升主要反映的是市場對經濟復蘇的信心。這似乎稱不上是一件值得擔憂的事。不過，在經濟數據幫助糾正通脹預期之前，美聯儲的不作為可能使股債市場保持較大波動。

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