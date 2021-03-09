Cathie Wood接受CNBC訪問時稱，她沒有被旗下ETF近期的跌勢而嚇怕，也不擔心，反而對她的資產組合感到愈來愈樂觀，認為近期科技股的弱勢提供了很好的撈底機會，尤其對Tesla（TSLA）的信心正在加強。近日Cathie Wood大手買入Tesla、Zoom（ZM）、Palantir（PLTR）及Teladoc（TDOC）等股票。她並特別提出，基因公司Invitae（NVTA）是目前她的投資組合中最被低估的股票。

截至本周一，Cathie Wood旗艦ETF ARK Innovation（ARKK）已經從高位累跌3成，今年累計表現已經轉負，累跌11%。她提到，近幾周債息上升的確讓市場感到害怕，而她最感到驚訝的是，市場從未為美國10年期國債的0.5%、1%或1.5%收益率作出定價。她指出，長期的低息環境令人一直感到舒服，現在亦沒有改變，「美聯儲始終在支持我們」。

近期資金明顯從科技股轉買舊經濟股票，Cathie Wood認為這是健康的現象，牛市正在擴大闊度，「長期對我們都有利」。

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