星展銀行（香港）香港及中國內地消費品行業分析師許思敏稱，香港的餐飲銷售額自2019年已出現下滑，而業界的生意依賴訪港旅客，餐飲業復蘇情況取決於通關的時間，預計年內仍難以恢復疫情前水平。期內，酒吧及中式酒樓影響最顯著，而快餐店的銷售跌幅相對溫和。