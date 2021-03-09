星展料本港餐飲業生意重拾增長 惟會有更多食肆結業
文章日期：2021年3月9日 12:39
星展銀行（香港）香港及中國內地消費品行業分析師許思敏稱，香港的餐飲銷售額自2019年已出現下滑，而業界的生意依賴訪港旅客，餐飲業復蘇情況取決於通關的時間，預計年內仍難以恢復疫情前水平。期內，酒吧及中式酒樓影響最顯著，而快餐店的銷售跌幅相對溫和。
展望今年，許思敏料市場短期仍受疫情影響，但因應去年基數低，預計今年餐飲銷售將轉正；但行業未來仍然艱難，在保就業計劃完結後，不排除有更多食肆結業。
許思敏指，2020年的零售店鋪租金下跌三成，預計今年租金繼續維持較低水平，惟因店舖租約問題，對業界而言數據出現滯後。若食肆於今年或明年續租，預計仍然可享有優惠。
另許思敏表示看好百勝中國（9987），因為該集團外賣生意佔比較重，於疫情的不明朗因素下較有利；去年末季亦回復派息。該行亦看好海底撈（6862），許思敏稱儘管該集團早前發盈警，但其去年下半年盈利已轉正。
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