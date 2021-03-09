火岩控股夥《暗黑鏈遊神》班底設區塊鏈遊戲公司
文章日期：2021年3月9日 12:22
遊戲開發商火岩控股（1909）公布，已設立區塊鏈應用團隊專責研發區塊鏈於遊戲中的應用技術，並已羅致若干區塊鏈專門技術人才參與促進及拓展集團遊戲於區塊鏈遊戲應用研究。集團與區塊鏈線上遊戲《暗黑鏈遊神》的創始人胡烜峰及其遊戲開發團隊成員葉斌，合組成立區塊鏈遊戲子公司「蘇澤蘭特（上海）網路科技」。
集團指，上述區塊鏈應用團隊由集團創始人之一兼技術總監黃勇負責，主要利用區塊鏈技術為現有和潛在遊戲營運商提供區塊鏈應用技術或服務。
同時，蘇澤蘭特的註冊資本為1000萬元人民幣，由火岩、胡烜峰及葉斌分別持股51%、41.65%、7.35%。火岩將由內部資源轉撥為註冊資本提供資金，由於蘇澤蘭特屬於非全資子公司，業績將併入火岩業績。
集團指，成立蘇澤蘭特將令公司能夠利用胡、葉兩人於區塊鏈遊戲開發及發行方面的資源及專業知識，豐富公司的遊戲種類及用戶層面，在海外市場增加本公司的市場知名度，推廣公司的遊戲並進一步鞏固市場覆蓋率。
火岩半日升4.31%，收報5.32元。
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