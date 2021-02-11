國家隊入市傳聞 恒指半日升384點 受制於50天線 北水流出44億
文章日期：2021年3月9日 12:17
傳國家隊今早入市，恒指隨A股止跌回升，由低位跌214點轉為最多升506點，半日高低波幅721點。高位29047點，一度收復50天線(28975.84點)。
恒指半日升384點或1.35%，報28924點，受制於50天線，成交金額1626億元；國指升67點或0.61%，報11082點。恒生科技指數收報8239點，升1.95%。
藍籌39隻升，13隻下跌。創科實業（0669）升8.48%，收報122.8元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌2.69%，收報54.25元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.43%，收報98.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻68點；建行（0939）跌1.22%，收報6.48元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。
多隻藍籌破頂，工行（1398）創52周高，見5.75元，收報5.5元，跌1.08%；中銀香港（2388）創52周高，見28.7元，收報28.15元，升0.18%；港鐵（0066）創52周高，見48.75元，收報48.1元，升1.37%；建行（0939）創52周高，見6.74元，收報6.48元，跌1.22%。
恒生科技指數成份股28隻升，4隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）收報18.5元，升9.21%；跌幅最大的是網易（9999）收報160.9元，跌2.66%。
「ATM」反彈，阿里巴巴（9988）升3.54%，收報228.4元；騰訊（0700）升1.95%，收報655元；美團（3690）升0.78%，收報311.2元；小米（1810）跌1.57%，收報22元。
北水南下合計淨流出44.15億元，連續第2日流出，累計流出175.97億元。南水北上合計則轉為淨流入33.52億元人民幣。
傳舜宇（2382）、瑞聲（2018）等或向日企買入iPhone鏡頭認證廠。舜宇收報181.2元，升3.42%；瑞聲收報41.5元，升0.24%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國電信（0728）收報2.7元，升1.89%；九龍倉集團（0004）收報18.46元，跌1.28%。
油價先升後回，中石油（0857）收報2.98元，跌2.3%；中海油（0883）收報9.36元，跌1.47%；中石化（0386）收報4.42元，跌0.45%。
橙天嘉禾（1132）無計劃出售香港嘉禾院線業務。半日收報0.142元，跌3.4%。
金石投資（0901）擬沾手SPAC公司，目前業務包括生物醫藥及新能源等。半日收報0.275元，無升跌。
廣汽集團（2238）今年首兩月產銷量增長逾六成。收報7.13元，升1.28%。
長城汽車（2333）首2個月銷量增1.53倍。收報21.45元，升8.66%。
吉利汽車（0175）首2個月總銷量增76%，達全年目標的15%。收報23.05元，升4.54%。
寶龍地產（1238）2月合約銷售額增5倍。收報6.97元，跌2.65%。
雲鋒金融（0376）發盈喜，料純利大增1.4倍。半日收報3.13元，升7.19%。
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