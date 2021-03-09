使用環滙支付服務的商戶只需在店舖的電子收銀機系統上加入PayMe for Business 為收款選項，即可接受逾230萬名PayMe用戶的付款。收款時，消費者可以PayMe 應用程式掃描系統自動產生的付款二維碼以認證交易，省卻處理現金的程序。

透過環滙的數據分析平台，商戶可於網上系統實時查閱PayMe 交易報告，及以幾個簡單步驟處理即時退款。

匯豐PayMe 主管黃朱寶燕表示，與環滙展開新的策略合作，拓展PayMe for Business 商戶網絡的重要發展，並為香港企業提供一個便利的收款方案，配合數碼加速轉型的趨勢。將繼續實踐對商戶和消費者的承諾，提升線上和線下的支付體驗。

公布亦指出，由即日起，連鎖三文治店Pret A Manger、日式餐廳Panash Bakery & Café（只限堂食餐廳區） 、咖啡店Pause It 及薄餅專門店Dough Bros. Pizza & Doughnuts 將於全港分店接受PayMe 付款。

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