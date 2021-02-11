港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日 港元升值20點子
文章日期：2021年3月9日 11:19
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升3.2點子至0.15946%，升至2021年2月2日後最高，當日報0.15964%。
港元現報7.7671元升值20點子，曾貶值最多9點子，報7.77元，亦曾升值最多56點子，報7.7635元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.2點子至0.04024%；1星期HIBOR升0.71點子至0.07071%；2星期HIBOR升1.3點子至0.09571%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.77點子至0.24357%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.45321%；12個月期HIBOR無升跌報0.61179%。
美元指數現報92.345升值0.032點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.10325%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0562%，連續3日擴闊，利差是2020年12月28日後最高，當日差距為0.081%
對上一次連續3日擴闊，是2021年3月03日，當日利差報0.0241%。
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