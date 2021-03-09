疫情期間市場對Zoom主要產品的需求猛增，Zoom股價飇升近兩倍。消息表示，袁征上周捐贈了近1800萬股Zoom股票。雖然文件沒有提及捐贈股票的接受方是誰。但相信是被一個袁征作爲受托人的授予人保留年金信託(GRAT)持有。按上周五的收盤價計算，這些股票的價值約60億美元。Zoom發言人在一份聲明中稱，上述分配與袁征的「財產規劃」一致。

全球超級富豪轉讓股票

近來全球超級富豪都開始了轉讓股票的風氣，現年51歲的袁征，在2020年首度擠身福布斯美富豪榜，根據彭博億萬富翁指數顯示，袁征在全球富豪榜上排名第130位，轉讓股票前的資產淨值為151億美元，較去年3月增加了92億美元。除此之外，全球首富貝索斯（Jeff Bezos）也在捐贈亞馬遜的股票，以支持為應對氣候變化投入100億美元的承諾。

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