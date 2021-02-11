恒指高開124點 中銀香港、港鐵創52周高 雲鋒金融升13%
文章日期：2021年3月9日 09:27
恒指今早高開124點或0.44%，報28665點，成交金額49億元；國指今早高開27點或0.25%，報11041點。恒生科技指數開市報8029點，跌0.64%。
藍籌40隻升，11隻下跌，1隻無升跌。申洲國際（2313）升4.1%，報159.8元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌2.6%，報54.3元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升2.41%，報48.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻59點；騰訊（0700）跌1.63%，報632元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低45點。
北水南下合計淨流出0.82億元，南水北上合計淨流出85.89億元人民幣。
兩藍籌破頂股，包括中銀香港（2388）創52周高，見28.3元，開市報28.3元，升0.71%；港鐵（0066）創52周高，見48元，開市報48元，升1.16%。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國電信（0728）開市報2.68元，升1.13%；九龍倉集團（0004）開市報18.24元，跌2.46%。
油價先升後回，隔晚布蘭特期油曾升最多2.91%，高見71.38美元，是去年1月8日71.75美元後最高，不過收市倒跌1.6%，報68.24美元。紐約期油亦曾升最多2.86%，高見67.98美元，是2018年10月23日69.66美元後最高，收市亦倒跌1.5%，報65.05美元。中石油（0857）開市報3.09元，升1.31%；中海油（0883）開市報9.46元，跌0.42%；中石化（0386）開市報4.49元，升1.13%。
橙天嘉禾（1132）無計劃出售香港嘉禾院線業務。開市報0.147元，無升跌。
金石投資（0901）擬沾手SPAC公司，目前業務包括生物醫藥及新能源等。開市報0.275元，無升跌。
金界（3918）去年少賺八成，末期息16.82港仙派盡下半年盈利以紓困。開市報9.63元，無升跌。
廣汽集團（2238）今年首兩月產銷量增長逾六成。開市報7.07元，升0.43%。
長城汽車（2333）首2個月銷量增1.53倍。開市報20.1元，升1.82%。
吉利汽車（0175）首2個月總銷量增76%，達全年目標的15%。開市報22元，跌0.23%。
寶龍地產（1238）2月合約銷售額增5倍。開市報7.17元，升0.14%。
雲鋒金融（0376）發盈喜，料純利大增1.4倍。開市報3.3元，升13.01%。
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