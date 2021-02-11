個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.61%，折合報638.56元；阿里巴巴（9988）跌0.21%，折合報220.13元；小米（1810）跌3.3%，折合報21.61元；美團（3690）跌1.1%，折合報305.41元；匯控（0005）升2.23%，折合報48.82元；建行（0939）升0.72%，折合報6.61元。

道期升0.43%，標期升0.47%，納期升0.62%。日股現跌0.06%，韓股現跌0.28%，澳股現升0.71%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括中國電信（0728）、九龍倉集團（0004）等。

油價先升後回，隔晚布蘭特期油曾升最多2.91%，高見71.38美元，是去年1月8日71.75美元後最高，不過收市倒跌1.6%，報68.24美元。紐約期油亦曾升最多2.86%，高見67.98美元，是2018年10月23日69.66美元後最高，收市亦倒跌1.5%，報65.05美元。留意油股。

橙天嘉禾（1132）無計劃出售香港嘉禾院線業務。

金石投資（0901）擬沾手SPAC公司，目前業務包括生物醫藥及新能源等。

金界（3918）去年少賺八成，末期息16.82港仙派盡下半年盈利以紓困。

廣汽集團（2238）今年首兩月產銷量增長逾六成。

長城汽車（2333）首2個月銷量增1.53倍。

吉利汽車（0175）首2個月總銷量增76%，達全年目標的15%。

寶龍地產（1238）2月合約銷售額增5倍。

雲鋒金融（0376）發盈喜，料純利大增1.4倍。

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