美債息上升 舊經濟股撐市 道指創新高 升306點 標指納指向下
文章日期：2021年3月9日 08:15
美債息隔晚又抽升，10年期債息曾高見1.6116厘，美股個別發展，舊經濟股例如迪士尼、高盛等金融股支持下，道指曾升最多2.07%，高見32148.04點，創上市新高，收市價則是2月24日後收市新高，連升2日累計升878.3點。相反，受到科技股拖累，標指、納指下跌。
其他消息方面，美國眾議院料於周三表決通過1.9萬億美元刺激法案，財長耶倫重申刺激措施不太可能導致通脹。另外，美國兩黨議員敦促拜登支持香港，中國政府表示將充實反制裁的法律工具箱，打出完善香港選舉等法律組合拳。
道瓊斯工業平均指數收漲306點，升幅0.98%，報31802點。標普500指數收跌20點，跌幅0.54%，報3821點。納斯達克綜合指數收跌310點，或2.41%，報12609點。
迪士尼升6.27%，報201.91美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻78點，而蘋果跌4.17%，報116.36元，拖低道指33點。
科技股方面，蘋果收市報116.36元，跌4.16%，谷歌母公司Alphabet收市報2007.5元，跌4.27%，亞馬遜收市報2951.95元，跌1.61%，Facebook收市報255.31元，跌3.39%。
歐洲STOXX 600指數收漲2.1%，報417點。德國DAX指數收漲3.31%，報14380點；法國CAC 40指數漲2.09%，報5902點；英國富時100指數收漲1.34%，報6719點。