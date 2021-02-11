美債息隔晚又抽升，10年期債息曾高見1.6116厘，美股個別發展，舊經濟股例如迪士尼、高盛等金融股支持下，道指曾升最多2.07%，高見32148.04點，創上市新高，收市價則是2月24日後收市新高，連升2日累計升878.3點。相反，受到科技股拖累，標指、納指下跌。