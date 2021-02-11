ING銀行彭藹嬈：兩會定2021年GDP目標6%以上太悲觀 應有機達8%
文章日期：2021年3月8日 18:34
ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈預期，中國貨幣政策在2021年不變，央行沒有加減息的空間。外圍經濟環境因新冠肺炎疫情而波動，對中國出口產生負面影響，不利於央行加息。而減息則會抵消去槓桿效果。但並不代表央行將甚麼都不做，反而需要做得更精細，每天把握好違約金額與流動性的力度，在每天的流動性投放更準確，以穩定7天利率水平。
彭藹嬈表示，預測今年中國經濟增長為7%，市場共識是8%。但中央只訂為6%，她憂慮，官方目標較低或反映政府考慮到疫情可能反彈的情景。同時，她估計是因為中央也會擔心歐美疫情未能受控，而對中國控制疫情信心較大。人民銀行對貨幣政策將在2021年繼續保持不變，即使今年是去槓桿化的一年。而其中人民幣前景較為波動，主要因為美匯指數走勢反覆，預期人民幣會升值至6.2水平。中國將會加強基礎建設以提振經濟。
另外，她表示，中央政府重提要在2030年科技創新造成就，但較早年所訂立的目標有所延後，其中半導體產業方面，中國製的半導體無法出售到美國，市場或出現半導體供應短缺，相關問題能否解決，要視乎拜登政府會否放鬆管制。
其他報道
高盛稱機構對虛擬貨幣需求大 調查指比特幣今年底或升至10萬美元
外圍再憂美債息上揚 恒指跌557點 科指跌幅創記錄 北水淨流出131億