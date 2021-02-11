北尾吉孝指出，愈來愈多的日企正在重新考慮設立在香港的業務規模，而香港環境的發展「令人恐懼」。他直言，若想做中國生意，不如直接在北京或上海設立辦公室。他強調，香港面對監管不確定性，亦不再像以往是外資進入內地市場所必須經過的門戶。

他表示，正考慮將現時約有100人的SBI香港團隊轉移至上海或新加坡。北尾吉孝亦表示，自己為人直言不諱，或許是唯一願意公開表示撤出香港的日企，但其他日資企業就算未有明說，或多或少都想離開香港，或是減少對港的投資。

SBI集團於2011年同時在港、日兩地掛牌，為日本首家在香港上市的公司，隨後因交投稀疏，於2013年除牌。公司旗下有券商、保險、私募基金、生物科技等業務。根據公司資料，截至2019年9月，公司管理資產規模達到1.4萬億日元（約為1000億港元）。公司董事長北尾吉孝則一向以敢言著稱，經常評論時政，且於日本首相菅義偉私交甚篤。

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