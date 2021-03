英國《金融時報》報道,受「港區國安法」影響,日本最大網絡券商、亞洲最大資管機構之一SBI集團(SBI Holdings,思佰益)擬將業務撤出香港。SBI集團董事長北尾吉孝向該報表示,自上周港府以國安法拘捕47名民主派人士後,董事會對香港的環境日益擔憂。他表示,相信香港已不再是經營金融機構的理想場所,並指 「沒有自由,就沒有金融生意」(without freedom, there is no financial business)。