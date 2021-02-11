人民幣回吐今年升幅 逾半年來首次穿100天線
文章日期：2021年3月8日 17:15
中國出口集裝箱指數見近5年最大跌幅，連帶一直受惠而跟升的人民幣亦回軟，在岸、離岸人民幣齊齊回吐今年升值幅度，同時，離岸人民幣亦是自去年7月以來首次穿100日移動平均線。
在岸人民幣曾貶值最多0.49%，貶值至6.5286元，是去年12月31日6.556元後最弱。連續貶值3日，累計貶值0.0589元。
離岸人民幣曾貶值最多0.43%，貶值至6.5442元，是去年12月23日6.5473元後最弱。連續貶值5日，累計貶值0.0723元，對上一次連續貶值5日是2020年12月11日。
匯豐銀行資深外匯策略師王菊預計，今年人民幣匯率將雙向波動，年底跌至6.6。
瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰認為，內地GDP目標保守、缺乏大規模經濟刺激措施，對人民幣短期看法變得更加謹慎。又認為，中國雖然保持積極的財政政策，但是不太可能出台大規模刺激措施。而美債息升、美元反彈，亦美人民幣在內的亞幣持續施壓。
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