高盛全球市場部數字資產全球負責人Matt McDermott在播客（Podcast）上發表講話稱，由於不同行業類型和私人銀行客戶的巨大機構需求，現在與2017年的比特幣泡沫相比有所不同。

McDermott證實上周傳出有關高盛重啟其虛擬貨幣交易部門一事，他說，初期範圍會非常窄，重點是諸如芝商所期貨等領域。他指，美國的銀行需要應對禁止其交易實體虛擬貨幣的法規。

McDermott又表示，區塊鏈技術為金融業帶來一系列分散化機會，但也為市場帶來了動能。

虛擬貨幣支持者認為，虛擬貨幣和相關的區塊鏈技術越來越被主流機構和投資者所接受。有策略師認為，這種資產類別可以幫助投資組合更加多元化，亦有市場人士抱懷疑立場，並指責投機者擴大了比特幣和其他虛擬貨幣可能的泡沫。

至於價格方面，McDermott引述該行調查指，76%的受訪者認為比特幣到2021年底將在4萬美元至10萬美元之間。不過，22%的受訪者預期，比特幣今年底可能超過10萬美元。

根據Coindesk數據，比特幣最新報49,611美元，24小時内下跌2.12%。以太幣現報1679美元，24小時内跌下跌0.17%。

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