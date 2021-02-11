恒指今早高開264點，最多曾升288點，受制於10天線(29471點)，上日守住的50天線(28924.2點)亦跌穿，收市跌557點或1.92%，報28540點，是今年1月29日後收市新低。恒指連跌3日，累計跌1339.59點，是今年1月28日再一次3連跌。

恒生科技指數收報8081點，跌6.4%。最多曾跌7.08%，是有記錄以來最大跌幅。今日低位及收市價位均為去年12月29日後新低。科指連跌3日，累計跌1284.88點，對上一次連跌3日是2月22日。

大市成交金額2767億元，較上日增加15.12%；國指跌277點或2.46%，報11014點。

藍籌27隻升，25隻下跌。中銀香港（2388）升4.46%，收報28.1元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌9.66%，收報80.85元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升3.58%，收報47.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻85點；騰訊（0700）跌5.38%，收報642.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低159點。

恒生科技指數成份股，全部32隻均下跌。升幅最大的是網易（9999）收報165.3元，跌0.96%；跌幅最大的是微盟（2013）收報16.94元，跌13.92%。

北水南下合計淨流出131.81億元，南水北上合計淨流出85.89億元人民幣。

資金轉炒舊經濟股，多隻舊經濟藍籌破頂，包括工行（1398）創52周高，見5.66元，收報5.56元，升1.65%；中銀香港（2388）創52周高，見28.3元，收報28.1元，升4.46%；港鐵（0066）創52周高，見47.95元，收報47.45元，升0.85%。

其他破頂舊經濟股包括，寶龍地產（1238）創上市新高，見7.49元，收報7.16元，升1.7%；郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.37元，收報6.1元，跌0.97%；中國電信（0728）創52周高，見2.89元，收報2.65元，跌1.49%。

海豐國際（1308）中午公布業績，去年多賺近六成，末期息0.06元。收報21.75元，跌4.4%。

中國鐵塔（0788）去年多賺23%，末期息增逾五成至0.02235元人幣。收報1.23元，無升跌。

華人置業（0127）去年少賺21%，末期息1仙。收報3.95元，跌3.65%。

國泰（0293）據報重奪港龍15條內地航線，料最快夏季復飛。國泰收報7元，跌5.53%。

沙特石油設施遇襲，油價向上，中石化（0386）創52周高，見4.69元，收報4.44元，升1.37%；中石油（0857）創52周高，見3.19元，收報3.05元，升4.1%；中海油（0883）收報9.5元，升2.04%。

創毅控股（3992）公布，中外運航運購入公司53.51%股份，作價3.89億元，相當於每股1.456元，作價較上日溢價124%，並可能強制性無條件現金要約、可能強制性收購及撤銷上市地位。收報1.42元，跌7.79%。

美圖（1357）購入比特幣及以太幣，涉資3.1億。美圖由升轉跌，收報2.54元，跌6.27%。

國家主席習近平強調要深化醫藥衛生體制改革；繼續加大醫保改革力度。不過藥股大多隨大市下跌。藥明生物（2269）收報80.85元，跌9.66%；藥明康德（2359）收報140.4元，跌8.47%；康希諾生物（6185）收報273元，跌16.51%；中生製藥（1177）收報7.95元，跌3.99%。

卓悅（0653）擬8億元售荃灣物業。收報0.192元，跌1.03%。

阜博集團（3738）盈喜，料去年SaaS業務收入升2.5倍。收報19.96元，跌23.8%。

中集車輛（1839）稱美商務部反傾銷調查初步裁定結果未超出預判。收報6.72元，跌1.61%。

中國出口集裝箱指數按周跌4.3%，是2016年3月以來最大跌幅，航運物流股普遍向下，中遠海控（1919）收報7.06元，跌14.5%；太平洋航運（2343）收報2元，跌3.8%；中遠海運港口（1199）收報5.82元，跌3.1%；天津港發展（3382）收報0.61元，跌6.15%；招商局港口（0144）收報11.9元，跌1.16%。

港視（1137）2月GMV按月跌19.1% 料涉農曆年假影響。收報11.52元，跌10%。

長實（1113）控潘蘇通售何文田站違約。收報45.655元，跌0.76%。

九龍建業（0034）發盈警，料去年度純利大減六至七成。收報8.9元，升0.56%。

雅居樂（3383）首兩個月銷售額升2.32倍，收報10.52元，跌1.68%；融創中國（1918）2月銷售額升1.72倍，收報30.55元，跌2.86%。

南海控股（0680）發盈警 料去年虧損擴大至最少26億元。收報0.05元，無升跌。

其他報道

螞蟻早期投資者春華資本正籌組新美元基金 規模上限50億美元

美期、A股向下 恒指跌幅跟隨擴大至逾660點 北水暫流出過百億

富途於新加坡設立辦公室 拓東南亞市場

WeLab獲安聯領投6億元 擬合作推理財服務

WeLab龍沛智︰疫情下保持盈利 是次融資估值有所增加

【選股王】康師傅基本面有支持

海豐國際去年多賺49.2% 末期息0.06元

中國出口集裝箱指數見近5年最大跌幅 物流航運股普遍向下

傳本周上市聆訊 嗶哩嗶哩：不予置評

中港股市齊跌 科指挫4.7%跑輸 北水流出 恒指跌389點 失50天線

匯豐：1月信用卡消費額按年增6%

中國鐵塔去年多賺23% 末期息0.02235元升53.6%

豐田等汽車團體 確定福島縣開展氫能業務

滬指跌穿3500點 創板指失守2800點

1個月期HIBOR連升2日 見逾兩周高

比特幣連升4日 曾突破51000美元

Robinhood擬於納斯達克上市

澳新賭牌競投勢延期 料增非博彩元素 現牌照明年到期