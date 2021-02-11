中國發改委：十四五不設GDP目標 不以增速論英雄
文章日期：2021年3月8日 13:16
全國兩會期間公布的《十四五規劃》不設未來5年GDP平均增長目標，首次以「保持在合理區間、各年度視情提出」作表述。發改委副主任胡祖才今日於新聞會解釋，這是從推進現代化建設的全局和整體出發，把握「十四五」期間發展趨勢和內外環境而作出的一次調整。
胡祖才表示，GDP是衡量一國經濟發展水平的核心指標，反映綜合經濟實力和國際競爭力，所以《十四五規劃》仍保留了GDP指標，只是指標數值的表述作出調整。其次，中國經濟已轉向高質量發展階段，不能簡單以GDP增速論英雄，更不能為了經濟增長，不顧質量效益和生態環境方面的後果；但另一方面，實現現代化也需要合理經濟增長，《十四五規劃》的處理方式，便兼顧了兩方面需求，並不意味不要GDP增速。
胡祖才又指，未來5年，中國有把握GDP增長保持在一定速度，但考慮到期間內外環境仍有較大不確定性，不設定一個具體的量化增速目標，有利於主動應對各類風險挑戰，增強發展的靈活性。此外，為應對不確定性留有空間，也有利引導各方面把工作重點放在提高發展質量和效益上。
其他報道
中港股市齊跌 科指挫4.7%跑輸 北水流出 恒指跌389點 失50天線