胡祖才表示，GDP是衡量一國經濟發展水平的核心指標，反映綜合經濟實力和國際競爭力，所以《十四五規劃》仍保留了GDP指標，只是指標數值的表述作出調整。其次，中國經濟已轉向高質量發展階段，不能簡單以GDP增速論英雄，更不能為了經濟增長，不顧質量效益和生態環境方面的後果；但另一方面，實現現代化也需要合理經濟增長，《十四五規劃》的處理方式，便兼顧了兩方面需求，並不意味不要GDP增速。

胡祖才又指，未來5年，中國有把握GDP增長保持在一定速度，但考慮到期間內外環境仍有較大不確定性，不設定一個具體的量化增速目標，有利於主動應對各類風險挑戰，增強發展的靈活性。此外，為應對不確定性留有空間，也有利引導各方面把工作重點放在提高發展質量和效益上。

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