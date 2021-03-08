【有片：選股王】康師傅基本面有支持
文章日期：2021年3月8日 13:07
技股再度受壓，港股今早捱沽，恒指高開後曾經升288點，高見29386點後向下，最多倒跌524點，半日收報28708點，跌389點或1.34%。大市半日成交1422億元。
恒生科技指數跌4.78%，美團（3690）、小米（1810）跌逾半成；其他高估值股，生物科技、新能源股藥明生物（2269）跌9%，保利協鑫（3800）跌一成半。內需股未能倖免，安踏（2020）、海底撈（6862）、敏華（1999）齊跌逾半成。港股受壓，港交所（0388）跌半成。不過，中資電訊、內銀內險金融、石油等舊經濟股做好，中移動（0941）升逾2%，中國鐵塔（0788）升半成，工行（1398）升3%，財險（2328）升近半成。匯控（0005）升逾3%。中石油（0857）升逾半成。另有金屬礦石、水泥、煤炭股都逆市向好。
除了電訊、內銀等繼續強勢，部分估值較低或炒業務復蘇的消費、濠賭、藥股向好，如萬洲（0288）石藥（1093）等。康師傅（0322）上周做好後有回吐可以留意。中金估計康師傅去年收入增長近一成，核心淨利潤增逾五成達40億，並派息率100%。基本面有支持。股價年初以來拾級向上，近日回調料於20天線約15元有支持。
劉思明