WeLab龍沛智︰疫情下保持盈利 是次融資估值有所增加
文章日期：2021年3月8日 15:00
WeLab宣布獲德國安聯集團領投近6億元，WeLab創辦人兼行政總裁龍沛智接受本報專訪時表示，除安聯外，現有投資者也有加碼，參與是次融資。他亦形容是次融資是「好價」，集團的估值有所增加。
儘管本港經濟接連受社運及疫情打擊，但龍沛智透露，集團自2017年起錄得盈利，目前仍繼續保持賺錢能力。去年總用戶數目增長達兩成，新增用戶約1000萬，是近年增量最多的一年；在港貸款平台WeLend，去年受惠銀行分行提早關門及放貸意欲減少，吸納了不少原本屬於銀行的優質客戶，以致壞帳反而改善了；開拓東南亞亦有好消息，印尼流動貸款平台Maucash在去年錄得超過6倍的業務增長。
龍沛智認為，在疫情之前，金融業數碼化已成大趨勢，疫情加速了大家對虛擬銀行的接受程度，因此目前是大力發展虛銀業務的好時機。安聯除了參與融資外，亦將與WeLab Bank合作推智能理財顧問服務。龍沛智透露，最快今年內推出相關服務，希望能透過智能助理，幫助年輕人管理消費、存款及投資3個環節。長遠透過「跨境理財通」將此項智能理財顧問服務入駐粵港澳大灣區。
除中港兩地外，東南亞是WeLab近年重點進軍的地區，龍沛智透露，正研究在印尼成立類似虛擬銀行的業務，因此日後在東南亞投入的人力及資本比重亦會較大。
記者：廖毅然
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