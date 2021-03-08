WeLab獲安聯領投6億元 擬合作推理財服務
文章日期：2021年3月8日 15:00
金融科技集團WeLab宣布，獲德國安聯集團旗下的數碼投資部門Allianz X領投近6億元，集團旗下香港虛擬銀行匯立（WeLab Bank）亦與安聯投資達成戰略合作意向，料會於匯立銀行合作推出智能理財顧問服務。
目前此輪融資尚未完成，集團預計將加快招聘進度，並會繼續在員工及企業文化投放資源以支持公司發展，今年目標是加設約100個職位。
WeLab於2013年在港成立，對上一次融資是在2019年底，其時匯立銀行仍未開業。虛擬銀行投入鉅大，自上次融資後，集團已多次向WeLab Bank注資。
WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，非常高興安聯集團不僅成為新投資者，更作為戰略合作夥伴加入WeLab的金融科技旅程。戰略合作內容，包括透過WeLab Bank推出智能理財顧問服務，及在亞洲新興市場探索創新投資和保險產品服務。
安聯投資亞太區主管吳家耀表示，亞洲有著世界上最活躍的財富管理和銀行市場，而香港對於安聯來說是一個尤其重要的戰略據點。香港擁有世界第二高的人均銀行資產量，對於資產管理公司來說是極具吸引力。
記者：廖毅然
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