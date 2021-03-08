目前此輪融資尚未完成，集團預計將加快招聘進度，並會繼續在員工及企業文化投放資源以支持公司發展，今年目標是加設約100個職位。

WeLab於2013年在港成立，對上一次融資是在2019年底，其時匯立銀行仍未開業。虛擬銀行投入鉅大，自上次融資後，集團已多次向WeLab Bank注資。

WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，非常高興安聯集團不僅成為新投資者，更作為戰略合作夥伴加入WeLab的金融科技旅程。戰略合作內容，包括透過WeLab Bank推出智能理財顧問服務，及在亞洲新興市場探索創新投資和保險產品服務。

安聯投資亞太區主管吳家耀表示，亞洲有著世界上最活躍的財富管理和銀行市場，而香港對於安聯來說是一個尤其重要的戰略據點。香港擁有世界第二高的人均銀行資產量，對於資產管理公司來說是極具吸引力。

記者：廖毅然

其他報道

【選股王】康師傅基本面有支持

海豐國際去年多賺49.2% 末期息0.06元

中國出口集裝箱指數見近5年最大跌幅 物流航運股普遍向下

傳本周上市聆訊 嗶哩嗶哩：不予置評

中港股市齊跌 科指挫4.7%跑輸 北水流出 恒指跌389點 失50天線

匯豐：1月信用卡消費額按年增6%

中國鐵塔去年多賺23% 末期息0.02235元升53.6%

豐田等汽車團體 確定福島縣開展氫能業務

滬指跌穿3500點 創板指失守2800點

1個月期HIBOR連升2日 見逾兩周高

比特幣連升4日 曾突破51000美元

Robinhood擬於納斯達克上市

澳新賭牌競投勢延期 料增非博彩元素 現牌照明年到期

港交所上市主管陳翊庭：今年IPO交易有望超越去年

國泰挫逾3% 據報重奪港龍15條內地航線 料最快夏季復飛

比速科技折讓兩成配股 集資1.92億元