中港股市齊跌 科指挫4.7%跑輸 北水流出 恒指跌389點 失50天線
文章日期：2021年3月8日 12:25
中港股市齊齊先升後跌，恒指今早高開264點後，輕微擴闊至升288點，見半日頂，低位跌524點，高低波幅擴闊至813點，失守50天線(28927.56點)，南北水齊齊淨流出，科指大跌4.7%，跑輸恒指及亞太區內其他指數。
恒指半日跌389點或1.34%，報28708點，成交金額1422億元；國指跌137點或1.22%，報11154點。恒生科技指數收報8221點，跌4.78%。
藍籌27隻升，24隻下跌，1隻無升跌。中石油（0857）升5.46%，收報3.09元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌8.83%，收報81.6元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升3.15%，收報47.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻75點；騰訊（0700）跌3.61%，收報654.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低107點。
恒生科技指數成份股2隻升，30隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報168.8元，升1.14%；跌幅最大的是微盟（2013）收報17.66元，跌10.26%。
北水南下合計淨流出34.63億元，南水北上合計淨流出56.27億元人民幣。
資金轉炒舊經濟股，多隻舊經濟藍籌破頂，包括工行（1398）創52周高，見5.64元，收報5.63元，升2.93%；中銀香港（2388）創52周高，見27.5元，收報27.4元，升1.86%；中石化（0386）創52周高，見4.69元，收報4.52元，升3.2%；港鐵（0066）創52周高，見47.95元，收報47.4元，升0.74%；中石油（0857）創52周高，見3.19元，收報3.09元，升5.46%。
其他破頂舊經濟股包括，郵儲銀行（1658）創上市新高，見6.37元，收報6.2元，升0.65%；中國電信（0728）創52周高，見2.89元，收報2.76元，升2.6%。
國泰（0293）據報重奪港龍15條內地航線，料最快夏季復飛。國泰收報7.13元，跌3.78%。
沙特石油設施遇襲，紐約期油收報67.47元，升2.09%；布蘭特期油收報70.78元，升2.05%；。三桶油向上，中石油（0857）創52周高，見3.19元，收報3.09元，升5.46%；中海油（0883）收報9.43元，升1.29%；中石化（0386）創52周高，見4.69元，收報4.52元，升3.2%。
多間公司公布業績，績前表現各異，中國鐵塔（0788）半日收報1.29元，升4.8%；華人置業（0127）半日收報3.98元，跌2.9%；金界控股（3918）半日收報9.7元，跌3.19%；海豐國際（1308）半日收報21.5元，跌5.49%。
創毅控股（3992）公布，中外運航運購入公司53.51%股份，作價3.89億元，相當於每股1.456元，作價較上日溢價124%，並可能強制性無條件現金要約、可能強制性收購及撤銷上市地位。半日收報1.43元，跌7.14%。
美圖（1357）購入比特幣及以太幣，涉資3.1億。半日收報2.8元，升3.3%。
國家主席習近平強調要深化醫藥衛生體制改革；繼續加大醫保改革力度。不過藥股大多隨大市下跌。藥明生物（2269）收報81.6元，跌8.83%；藥明康德（2359）收報143.6元，跌6.39%；康希諾生物（6185）收報285.4元，跌12.72%；中生製藥（1177）收報8.07元，跌2.54%；石藥集團（1093）收報8.5元，升2.66%；華潤醫藥（3320）收報5.13元，跌0.58%。
卓悅（0653）擬8億元售荃灣物業。收報0.198元，升2.06%。
阜博集團（3738）盈喜，料去年SaaS業務收入升2.5倍。半日收報22.9元，跌12.5%。
中集車輛（1839）稱美商務部反傾銷調查初步裁定結果未超出預判。半日收報6.78元，跌0.73%。
中國首兩個月出口大增5成 遠勝預期。不過，上海航運交易所數據顯示, 中國出口集裝箱指數按周跌4.3%, 是2016年3月以來最大跌幅，航運股向下，中遠海控（1919）收報7.34元，跌11.14%；太平洋航運（2343）收報2.02元，跌2.42%；中遠海運港口（1199）收報5.83元，跌3%；天津港發展（3382）收報0.63元，跌3.08%；招商局港口（0144）收報12.1元，升0.5%。
港視（1137）2月GMV按月跌19.1% 料涉農曆年假影響。收報11.92元，跌6.88%。
長實（1113）控潘蘇通售何文田站違約。收報45.95元，跌0.11%。
九龍建業（0034）發盈警，料去年度純利大減六至七成。半日收報8.87元，升0.22%。
雅居樂（3383）首兩個月銷售額升2.32倍，收報10.66元，跌0.37%；融創中國（1918）2月銷售額升1.72倍，收報30.75元，跌2.23%。
南海控股（0680）發盈警 料去年虧損擴大至最少26億元。半日收報0.05元，無升跌。
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