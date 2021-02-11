中港股市齊齊先升後跌，恒指今早高開264點後，輕微擴闊至升288點，見半日頂，低位跌524點，高低波幅擴闊至813點，失守50天線(28927.56點)，南北水齊齊淨流出，科指大跌4.7%，跑輸恒指及亞太區內其他指數。