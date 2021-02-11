恒指高開264點 中海油升5% 美圖、卓悅齊升14%
文章日期：2021年3月8日 09:30
恒指今早高開264點或0.91%，報29362點，成交金額38億元；國指今早高開101點或0.91%，報11393點。恒生科技指數開市報8736點，升1.18%。
藍籌36隻升，6隻下跌，10隻無升跌。沙特石油設施遇襲，中海油（0883）升5.05%，報9.78元，是升幅最大的藍籌，其他油股方面，中石化（0386）升2.05%，報4.47元；中石油（0857）升4.44%，報3.06元。
恒生（0011）跌2.3%，報148.5元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升2.17%，報47.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻52點；小米（1810）跌2.25%，報23.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。
多間公司公布業績，包括中國鐵塔（0788）開市報1.25元，升1.63%；華人置業（0127）開市報4.1元，無升跌；金界控股（3918）開市報10.02元，無升跌；海豐國際（1308）開市報22.7元，跌0.22%。
創毅控股（3992）公布，中外運航運購入公司53.51%股份，作價3.89億元，相當於每股1.456元，作價較上日溢價124%，並可能強制性無條件現金要約、可能強制性收購及撤銷上市地位。開市報1.56元，升1.29%。
美圖（1357）購入比特幣及以太幣，涉資3.1億。開市報3.1元，升14.39%。
國家主席習近平強調要深化醫藥衛生體制改革；繼續加大醫保改革力度。四環醫藥（0460）開市報2.38元，升3.48%；石藥（1093）開市報8.35元，升0.85%；中生製藥（1177）開市報8.22元，跌0.72%。
卓悅（0653）擬8億元售荃灣物業。開市報0.223元，升14.95%。
阜博集團（3738）盈喜，料去年SaaS業務收入升2.5倍。開市報29.8元，升13.7%。
中集車輛（1839）稱美商務部反傾銷調查初步裁定結果未超出預判。開市報6.83元，無升跌。
中國首兩個月出口大增5成 遠勝預期。中遠海控（1919）開市報8.48元，升2.66%；太平洋航運（2343）開市報2.13元，升2.9%；招商局港口（0144）開市報12.26元，升1.83%。
港視（1137）2月GMV按月跌19.1% 料涉農曆年假影響。開市報12.8元，無升跌。
長實（1113）控潘蘇通售何文田站違約。開市報46元，無升跌。
九龍建業（0034）發盈警，料去年度純利大減六至七成。開市報8.85元，無升跌。
雅居樂（3383）首兩個月銷售額升2.32倍，開市報元，無升跌%。融創中國2月銷售額升1.72倍，開市報10.7元，無升跌。
南海控股（0680）發盈警 料去年虧損擴大至最少26億元。開市報0.05元，無升跌。
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