拜登1.9萬億美元紓困法案獲參議院通過，道期升0.26%，標期升0.11%，納期跌0.28%。

日股現升1.25%，韓股現升0.54%，澳股現升1.67%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括中國鐵塔（0788）、華人置業（0127）、金界控股（3918）及海豐國際（1308）。

創毅控股（3992）公布，中外運航運購入公司53.51%股份，作價3.89億元，相當於每股1.456元，作價較上日折讓5.5%，並可能強制性無條件現金要約、可能強制性收購及撤銷上市地位。

沙特石油設施遇襲，留意油股。

美圖（1357）購入比特幣及以太幣，涉資3.1億。

國家主席習近平強調要深化醫藥衛生體制改革；繼續加大醫保改革力度。留意醫藥股。

人大會議公佈的十四五規劃，中國將推動沿海核電站建設，力爭到2025年將裝機容量從去年底時的50吉瓦提高至70吉瓦。留意核電股。

卓悅（0653）擬8億元售荃灣物業。

阜博集團（3738）盈喜，料去年SaaS業務收入升2.5倍。

中集車輛（1839）稱美商務部反傾銷調查初步裁定結果未超出預判。

中國首兩個月出口大增5成 遠勝預期。留意航運出口股。

港視（1137）2月GMV按月跌19.1% 料涉農曆年假影響。

長實（1113）控潘蘇通售何文田站違約。

九龍建業（0034）發盈警，料去年度純利大減六至七成。

雅居樂（3383）首兩個月銷售額升2.32倍，融創中國2月銷售額升1.72倍。

南海控股（0680）發盈警 料去年虧損擴大至最少26億元。

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