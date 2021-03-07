美圖董事會認為，區塊鏈行業具有顛覆科技行業的潛力，現時仍處於早期階段，相信加密貨幣具有足夠的升值空間。公司將部分現金儲備分配到加密貨幣，將可以用作資金管理，以分散持有現金的貶值風險。公司續指，相信本次投資亦可表明公司接受技術革新的抱負和決心，顯示已為進軍區塊鏈行業做好準備。公告指出，短期内加密貨幣的價格仍然會有波幅，因此公司目前決定投資以市值計最大的兩種加密貨幣，相信投資將可提高長遠股東價值。

美圖續指，公司目前正在評估將區塊鏈技術整合到各項海外業務中的可行性，包括基於公共區塊鏈平台以太坊（Ethereum）的「dApps」（去中心化應用程序）等。公司亦正尋找基於區塊鏈的海外項目，以進行潛在投資，相信項目或與公司用戶群體產生協同作用。公司指出，未來若推出自身的dApps，現時所購入的以太幣將可作爲「燃料」儲備（於以太坊平台上進行交易或執行合同需要消耗以太幣，作爲「燃料 」），而購入的加密貨幣同時亦能用以支付潛在的區塊鏈收購項目。