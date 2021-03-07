卓悅指出，買方為獨立第三方，身份將於訂立最終協議後的公告公布；代價亦將於最終協議中進一步披露。物業出售可透過由子公司向買方直接轉讓物業業權，或透過向買方出售股本方式完成。出售完成後，卓悅擬作為租戶再將物業租回，租期為三年。

根據公告，卓悅集團中心位於荃灣橫窩仔街36-42及44-50號，由公司旗下附屬公司傲林擁有及持有。兩份意向書分別估計將於1個月及14天內訂立最終協議。公司指出，簽訂兩份意向書均不具法律約束力，亦非獨家意向書，最終可能偏離意向書載列條款，亦未必會進行物業出售事項。

卓悅指出，建議出售事項將令集團能夠變現、並按公平市場價值體現物業的價值。公司指出，建議出售事項收取的所得款項淨額將加強公司現金流，提升本公司營運資金狀況，以便重新分配用於業務發展的資源，包括全球零售商店及電商平台。

卓悅於去年初獲本港新政黨「紫荊黨」創辦人之一、內蒙政協陳健文入主，但隨著新冠疫情影響集團的業績，多家分店被指欠租，曾遭債主入稟申請清盤，但後來又撤回呈請。