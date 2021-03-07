公告指出，案件現已進入到美國商務部及國貿會的最終裁定調查階段。在實踐中，「雙反」調查存在肯定性初裁與終裁結果不一致的情況。公司續指，一般「雙反」調查需要過程較長，預計所有程序完成、公布最終結果需要12至18個月，未來將就雙反調查重大後續發展適時知會股東及潛在投資者。

美國集裝箱骨架車生產商聯盟（ Coalition of American Chassis Manufacturers）去年針對中集車輛提出「雙反」調查呈清。根據聯邦公報，美國商務部1月4日針對反補貼作出初步裁定，估計Qingdao CIMC Special Vehicles Co., Ltd以及Dongguan CIMC Vehicle Co., Ltd的反制補貼率（countervailable subsidy rate）為38.52%。其後於3月4日針對反傾銷作出初步裁定，估計加權傾銷差額（weighted- average dumping margin）為188.05%。