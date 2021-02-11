戶戶送「感謝基金」將於IPO同日開始運作，受惠對象包括12個市場的活躍送餐專員，領取資格將根據送餐專員完成的訂單數量決定。派發金額分別為105,000港元、10,500港元及5,400港元，而所有與戶戶送合作達一年、並完成2,000張訂單的送餐專員將獲2000港元。

戶戶送表示，每名合資格送餐專員平均可獲4720元，料全球逾3.6名萬送餐專員、即超過四分之一送餐專員均可受惠，最高獎勵將涵蓋全球數以百計的活躍送餐專員。

戶戶送創辦人及行政總裁許子祥表示，送餐專員是公司業務的核心，過去一年，他們所做的不只是送遞美食，更支援了不少企業及餐廳，全球疫情肆虐的期間為一眾受影響和被隔離的人士提供外賣服務。公司預計，業務將自今年起有更大的增長，網上外賣是一個龐大且日益增長的市場，但網上滲透率仍低，相信未來發展潛力無可限量。

另外，據路透社報道，戶戶送指定客戶可在公司上市時，認購合共價值5000萬英鎊的股票。許子祥解釋，客戶為公司發展提供支持，希望在下一階段為客戶提供分施的機會。一般而言，IPO唯一參與者只有機構投資者，普通人無法參與，因此希望有更多客戶有機會成為股東。

Deliveroo表示，下周一起，所有曾下單的客戶可通過應用程式申請認購，每人最多可申請認購價值1000磅的股份，如超額認購，忠誠客戶將被優先考慮。