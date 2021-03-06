科技股表現向好，Facebook升2.6%，報264.28美元；蘋果公司收升1.1%至121.42美元；亞馬遜升0.8%至3000.46美元。

美國2月非農業職位增加37.9萬個；失業率下跌1個百分點，最新報6.2%，兩項數據均勝市場預期，投資者憧憬經濟復蘇加快。2月平均時薪按月增長0.2%，符合預期，增速略高於1月的0.1%。

另外，美國財長耶倫接受訪問表示，不認為市場正預期的長期通脹會升穿聯儲局設定的平均通脹目標2%；又指長期國債孳息率上揚，是市場人士預期更為強勁復甦的跡象，而非通脹疑慮升溫。她又認為，雖然就業數據造好，但按照有關速度，料美國需要兩年多才能實現充分就業。

而參議院民主黨就1.9萬億美元的抗疫刺激經濟方案中安排的失業援助達成協議。此前，民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）立場猶豫，令刺激計劃遭遇障礙。

恒指夜期收市升0.5%，報29048點，低水50點。ADR港股比例指數報29240點，上升0.5%。美股ADR較港股高收，騰訊（0700）ADR折合報676.36港元，較港股高收2.1%；美團（3690）ADR折合報350.55港元，較港股高收3.1%；小米（1810）ADR折合報25.84港元，較港股高收2.2%。