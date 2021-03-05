長實在今日開庭時表示，並知悉鷹君與潘蘇通已正式完成交易，對交易申請禁制令。同時，長實指由於潘蘇通一方於昨日才提供逾500頁的供詞等原因，故時檢閱辯方供詞，要求押後審訊。法庭其後頒令於3月12日再進行審理。

雖然港鐵早日已公布與鷹君（0041）就何文田站上蓋一期項目發展事宜達成協議，並簽訂更替合約。惟聲稱擁有項目優先購買權的長實未有撤銷控告潘蘇通。

不過昨有消息指，在去年九月高銀與長實簽訂有關融資協議後，高銀最終未有提取相關88億貸款，並已向長實等相關人士支付約1.5億元的費用。但基於融資協議中，長實擁有何文田站上蓋項目一期的優先購買權，故潘氏一方曾向長實查詢有關購買該項目意向，港鐵亦有參與討論。惟最終長實、潘氏談不攏，最後將項目轉手予鷹君。

記者：方楚茵

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