控潘蘇通售何文田站違約 長實：下周五前不得繼續交易
文章日期：2021年3月5日 18:53
長實（1113）為港鐵（0066）何文田站上蓋一期項目的發展權正式與潘蘇通對簿公堂。長實最新回覆查詢指，法庭巳頒令直至2021年3月12日再進行審理前，高鉎投資及潘蘇通不得繼續進行轉讓港鐵何文田站上蓋一期物業發展項目之相關協議。鑑於正進行法律程序，公司不便作出評論。
長實在今日開庭時表示，並知悉鷹君與潘蘇通已正式完成交易，對交易申請禁制令。同時，長實指由於潘蘇通一方於昨日才提供逾500頁的供詞等原因，故時檢閱辯方供詞，要求押後審訊。法庭其後頒令於3月12日再進行審理。
雖然港鐵早日已公布與鷹君（0041）就何文田站上蓋一期項目發展事宜達成協議，並簽訂更替合約。惟聲稱擁有項目優先購買權的長實未有撤銷控告潘蘇通。
不過昨有消息指，在去年九月高銀與長實簽訂有關融資協議後，高銀最終未有提取相關88億貸款，並已向長實等相關人士支付約1.5億元的費用。但基於融資協議中，長實擁有何文田站上蓋項目一期的優先購買權，故潘氏一方曾向長實查詢有關購買該項目意向，港鐵亦有參與討論。惟最終長實、潘氏談不攏，最後將項目轉手予鷹君。
記者：方楚茵
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