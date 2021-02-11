歐達禮表示，僅能透露其中一名受害人損失高達600萬元，相信已可說明騙案涉及的資金規模及影響力。他表示，理解部分受害人或會覺得「尷尬（embarrassed）」，不想報案或將自己的經歷講出來，但他在此鼓勵受害人，如實講出自己經歷。

歐達禮表示，所幸本次案件中凍結及檢獲大量資金，相信是有可能用於受害人賠償，但具體賠償方式仍要視司法程序而定。他表示，暫時仍無法確定是否會將涉及騙案的股份停牌，證監會將會盡快完成調查。

歐達禮指出，「唱高散貨」騙局有相似特徵，多是涉及股價細、成交少的上市公司，因為用較少的現金就能夠操縱。他補充指，其中包括部分新股，掛牌後欠吸引力，交投疏落，因此成為騙徒目標。他表示，證監會現時所調查的市場操縱案中，有一半均是「唱高散貨」，打擊此類案件將繼續是該會的工作重點。

早先證監會指出，疑犯涉及於內地以「微信投資博主」身分行騙。被問及會否與內地當局合作，歐達禮表示，無法透露太多詳情，但一向樂於與內地監管機構合作。

記者：馬迪帆

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