毒品調查科（財富調查）署立高級警司鄒祥有指出，行動共計聯合出動逾160名警方及證監會執法人員，搜查全港27個地點，涉及山頂、中區、灣仔區豪宅及港島區的數間經紀行。兩執法機構於行動前及行動中檢獲大量現金及貴重財物，共計價值涉及9億元。警方凍結多個證券戶口及銀行戶口內約8000萬元資產，行動中檢獲900萬元現金。

鄒祥有指出，不排除稍後再有拘捕行動。他指出，疑犯透過自己及親朋好友的戶口進行懷疑市場操縱行為，其銀行戶口於數個月至一年內有大量不尋常轉帳。

證監會法規執行部執行董事魏建新表示，證監會於去年底起調查「微信女」案件，發現此騙案團伙自2018年起已在市場內有活動，去年活動越發活躍。他指出，調查仍在進行中。未能透露涉及本次案件的股份名稱及數量。

魏建新續表示，相信此團伙同時涉及跨境詐騙，與部分「微信投資教師」、「微信投資博主」有關。他又指出，團伙藉助犯罪得益「過著奢侈的生活」，並用資金購買物業。

記者：馬迪帆

相關報道

「微信女」等騙局湧現 據報警方已拘捕捕12人及凍結9億資產