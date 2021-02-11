恒指今早低開569點，早市曾挫723點，低見28513.13點，是2021年2月1日28382.26點後最低。全日高低波幅884點。

恒指收市跌138點或0.47%，報29098點，連跌2日累計跌782.13點。成交金額2336億元，較上日增加4.13%，是2月26日3202.39億元成交後最多；國指跌33點或0.29%，報11292點。恒生科技指數收報8634點，跌2.1%。

藍籌18隻升，33隻下跌，1隻無升跌。工行（1398）創52周高，見5.52元，升3.6%，收報5.47元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻35點。

另外兩隻創52周高的藍籌分別為中銀香港（2388）創52周高，見27.45元，收報26.9元，跌0.37%；中石油（0857）曾高見3元，收報2.93元，升3.17%。

遭標普道瓊剔出指數的小米（1810）跌3.74%，收報24.45元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.75%，收報98.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低51點。

恒生科技指數成份股8隻升，24隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報26.3元，升3.14%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）收報15.4元，跌8.44%。

北水南下合計淨流入23.68億元，南水北上合計淨流入5.27億元人民幣。

兩會推動建立現代金融體系，營造良好數碼生態，內銀股向好，科技股仍弱。

科技股仍弱，「ATMX」向下，阿里巴巴（9988）跌0.09%，收報227元；騰訊（0700）跌1.59%，收報679元；美團（3690）跌0.88%，收報337元。

內銀股續突出，工行（1398）升3.6%，收報5.47元；交行（3328）升1.79%，收報4.55元；中行（3988）升2.16%，收報2.84元；建行（0939）升1.72%，收報6.49元。

兩會堅持房住不炒。內房股向下，潤地（1109）收報36.6元，跌0.95%；中海外（0688）收報18.84元，跌0.84%；碧桂園（2007）收報9.29元，跌1.06%。非藍籌內房綠城中國（3900）收報10.28元，跌4.1%；萬科（2202）收報31.55元，跌3.22%；時代中國（1233）收報10.9元，跌3.71%；旭輝（0884）收報7.04元，跌4.35%。

降企業成本，減上網費10%。中國電信（0728）收報2.69元，跌1.47%；中國移動（0941）收報56.85元，升3.36%；中國聯通（0762）收報5.11元，跌0.58%。

擴大汽車家電消費，運用好互聯網+。吉利（0175）收報24.35元，跌1.22%；廣汽集團（2238）收報7.19元，升0.84%；東風集團股份（0489）收報7.24元，升1.83%；長城汽車（2333）收報22元，升5.01%；家電股Vesync（2148）收報15.8元，跌11.8%。

ASML澄清中芯（0981）購買的非高端光刻技術，中芯曾跌逾5%，收報26.85元，跌1.47%。

一周表現

恒指本周累升0.41%或118點，升幅是2021年2月19日後最大；本周表現最佳的是工行（1398），累升8.1%，其次為中移動（0941）及中石油（0857），分別升5.86%及5.39%。而表現最差的是藥明生物（2269），累跌6.8%，其次為九龍倉置業（1997）及恒隆地產（0101），分別跌5.8%及5.07%。

國指本周累升0.4%或45點，升幅是2021年2月19日後最大；本周表現最佳的是農業銀行（1288），累升8.87%，其次為工商銀行（1398）及中芯國際（0981），分別升8.1%及7.19%。而表現最差的是京東健康（6618），累跌14.32%，其次為世茂集團（0813）及快手（1024），分別跌7.82%及7.7%。

科指本周累跌3.58%或320點，跌幅是2021年2月26日後最大，當時收市跌幅為15.21%；本周表現最佳的是中芯（0981），累升7.18%，其次為中興（0763）及瑞聲（2018），分別升5.66%及2.51%。而表現最差的是同程藝龍（0780），累跌15.47%，其次為京東健康（6618）及明源雲（0909），分別跌14.31%及12.75%。

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