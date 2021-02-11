據資料顯示，交易預計將提供高達6.45億美元的現金，其中包括3億美元來自私募股權投資（PIPE），以及來自Capitol Investment提供的3.45億美元現金。PIPE的投資者包括貝萊德（BlackRock），富達（Fidelity）、軟銀等。

資料又顯示，Doma現有股東將擁有新合併公司的不少於約80％的股權。交易完成後，Doma的資產負債表將增加約5.1億美元的現金，以資持運營、支持新及現有的增長計劃。今次交易亦將令Doma能繼續投資支持增長、擴張及擴展其機器智能驅動平台的戰略優勢等。

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