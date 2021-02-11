許元更指，於下半年推出的《奇幻書景物語》，今年的收入佔比會逐升攀升，會削弱《王國紀元》的收入佔比。許元表示，該款遊戲於歐洲市場取得穩定的發展，今年會推出為亞洲各地推出相應的語言版本。許元更表示，集團的遊戲廣告費用控制於收入的25%至30%，是合理健康水平。《奇幻書景物語》目前的註冊用戶達340萬人，月活躍月戶達110萬人，佔比收入小於5%。

IGG去年斥資5010萬美元作收購及互聯網遊戲投資，許元表示，目前公司現金充裕，在預算方面較為彈性，將維持當前的投資力度。他透露，今年將推出約20款遊戲，當中SLG策略遊戲將佔十多款。

許元又稱，期內集團的平台化效應帶動移動APP的用戶增加，安卓移動APP用戶佔比收入按年升4個百分比至62%，預計隨著和內地遊戲公司心動（2400）的合作，旗下的移動APP用戶會進一步增加，其佔比收入亦提升。對於是否再買入心動的股份，許元稱，要因為其業績表現再作考量。

IGG現報11.54元，跌8.413%。

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