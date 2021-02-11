謀劃未來五年發展的十四五規劃，則未有定下明確指標，只要求國內生產總值年均增長保持在合理區間，而各年度視情況提出。另要求國內市場更加強大，經濟結構更優化，創新能力 顯著提升，全社會研發經費投入年均增長7%以上。城鎮調查失業率控制在5.5%以內，居民人均可支配收入增長與國內生產總值增長基本同步。

「規劃」提出，必須堅持深化供給側結構性改革，建立擴大內需的有效制度，加快培育完整內需體系；亦要求加強需求側管理，建設強大國內市場。此外，要求必須擴大開放，持續深化要素流動型開放，穩步發展制度型開放。

另外，「規劃」要求，必須強化國內大循環的主導作用，以國際循環提升國內大循環效率和水平，實現國內國際雙循環互促共進。

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