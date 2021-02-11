恒指曾跌723點穿50天線 半日收窄至跌81點 重上29100關
文章日期：2021年3月5日 12:23
美債息升拖累美股，恒指今早隨外圍低開569點，最多曾跌723點，低見28513點，跌穿50天線(28876.91點)，內地兩會開幕並發表工作報告，臨近半日尾市跌幅曾收窄至70點。北水轉為淨流入。
恒指半日跌81點或0.28%，報29155點，成交金額1414億元；國指跌29點或0.26%，報11296點。恒生科技指數收報8669點，跌1.7%。
藍籌19隻升，32隻下跌，1隻無升跌。恒安（1044）升3.11%，收報54.75元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌3.15%，收報24.6元，是跌幅最大的藍籌。工行（1398）升2.84%，收報5.43元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻28點；友邦（1299）跌1.3%，收報98.55元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。
3隻藍籌創52周高，包括，中銀香港（2388）創52周高，見27.45元，收報26.7元，跌1.11%；工商銀行（1398）創52周高，見5.44元，收報5.43元，升2.84%；中石油（0857）高見3元，收報2.91元，升2.46%。
恒生科技指數成份股9隻升，23隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報26.1元，升2.35%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報24.8元，跌6.42%。
「ATMX」方面，阿里巴巴（9988）升0.18%，收報227.6元；騰訊（0700）跌0.14%，收報689元；美團（3690）升0.06%，收報340.2元；遭標普道瓊剔出指數的小米（1810）跌3.15%，收報24.6元。
北水南下合計淨流入9.56億元。南水北上合計淨流出3.43億元人民幣，連續第2日流出，累計流出77.12億元。
兩會召開，今年經濟目標增長6%以上，又稱要建立現代金融體系，營造良好數碼生態，阿里美團回升，內銀股向上，工行（1398）升2.84%，收報5.43元；交行（3328）升0.89%，收報4.51元；中行（3988）升1.08%，收報2.81元；建行（0939）升1.1%，收報6.45元。
堅持房住不炒。內房股方面，潤地（1109）跌0.54%，收報36.75元；碧桂園（2007）跌0.64%，收報9.33元；中海外（0688）跌2.11%，收報18.6元。非藍籌內房萬科（2202）收報31.2元，跌4.29%；綠城中國（3900）收報10.32元，跌3.73%；旭輝（0884）收報7.12元，跌3.26%。
降企業成本，減上網費10%。中國移動（0941）收報56元，升1.82%；中國電信（0728）收報2.71元，跌0.73%；中國聯通（0762）收報5.16元，升0.39%。
擴大汽車家電消費，運用好互聯網+。吉利（0175）收報24.7元，升0.2%；比亞迪（1211）收報199元，升1.02%；長城汽車（2333）收報21.85元，升4.3%。
ASML澄清中芯（0981）購買的非高端光刻技術，中芯曾跌逾5%，收報26.65元，跌2.2%。
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