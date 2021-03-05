數碼貨幣方面，要求穩妥推進數字貨幣研發。利率方面，要健全市場化利率形成和傳導機制，完善人行政策利率體系，更好發揮貸款市場報價利率基準作用。

銀行及保險業方面，要求深化國有商業銀行改革，加快完善中小銀行和農村信用社治理結構，規範發展非銀行金融機構。深化保險公司改革，提高商業保險保障能力。

資本市場上，要健全金融機構公司治理，強化股東股權和關聯交易監管。完善資本市場基礎制度，健全多層次資本市場體系，大力發展機構投資者，提高直接融資特別是股權融資比重。全面實行股票發行註冊制，建立常態化退市機制，提高上市公司質量。深化新三板改革。完善市場化債券發行機制，債市則要求，穩步擴大債券市場規模，豐富債券品種，發行長期國債和基礎設施長期債券。完善投資者保護制度和存款保險制度。

另外亦提出，要穩妥發展金融科技，加快金融機構數字化轉型。強化監管科技運用和金融創新風險評估，探索建立創新產品糾偏和暫停機制。健全互聯網金融監管長效機制。

在營造良好數碼生態方面，提出要構建與數碼經濟發展相適應的政策法規體系。健全共享經濟、平台經濟和新個體經濟管理規範，清理不合理的行政許可、資質資格事項，依法加強互聯網平台經濟監管，明確平台企業定位和監管規則，完善壟斷認定法律規範，打擊壟斷和不正當競爭行為。

同時，要求於十四五期間探索建立無人駕駛、在線醫療、金融科技、智能配送等監管框架，完善相關法律法規和倫理審查規則。健全數碼經濟統計監測體系。

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