港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由跌轉升
文章日期：2021年3月5日 11:21
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.11點子至0.12714%。
港元現報7.7596元貶值4點子，曾貶值最多26點子，報7.7618元，亦曾升值最多9點子，報7.7583元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.31點子至0.04161%；1星期HIBOR升0.09點子至0.06232%；2星期HIBOR升0.21點子至0.08232%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.22518%；6個月期HIBOR跌0.29點子至0.45464%；12個月期HIBOR升0.04點子至0.6125%。
美元指數現報91.658升值0.027點或0.03%。
美元1個月期LIBOR報0.103%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0241%，終止連續1日收窄，利差是2021年3月03日後最高，當日差距為0.0241%
對上一次終止連續1日收窄，是2021年3月01日，當日利差報0.0125%。
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