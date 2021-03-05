穩健貨幣政策方面，提出要靈活精準、合理適度。把服務實體經濟放到更加突出的位置，處理好恢復經濟與防範風險的關係。貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持流動性合理充裕。另外亦要求保持宏觀槓桿率基本穩定、保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

報告亦提到，要進一步解決中小企融資難題，包括延續普惠中小企貸款延期還本付息政策，加大再貸款再貼現支持普惠金融力度。延長中小企融資擔保降費獎補政策，完善貸款風險分擔補償機制。引導銀行擴大信用貸款、持續增加首貸戶，推廣隨借隨還貸款，使資金更多流向科技創新、綠色發展及中小企等。

另外，要求大型銀行普惠小微企業貸款增長30%以上，創新供應鏈金融服務模式，適當降低中小企支付手續費。改善存款利率監管，推動實際貸款利率進一步降低，繼續引導金融系統向實體經濟讓利。今年務必做到中小企融資更便利、綜合融資成本穩中有降。

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