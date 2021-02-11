美債息上升，科技股下跌，「ATMXJ」下跌，恒指失守29000關，今早低開569點或1.95%，報28667點，見逾1個月低，成交金額59億元；國指今早低開195點或1.73%，報11129點。恒生科技指數開市報8500點，跌3.62%。