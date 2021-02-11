科技股下跌 恒指跌569點 失守29000 見逾1個月低 中銀香港創52周高
文章日期：2021年3月5日 09:29
美債息上升，科技股下跌，「ATMXJ」下跌，恒指失守29000關，今早低開569點或1.95%，報28667點，見逾1個月低，成交金額59億元；國指今早低開195點或1.73%，報11129點。恒生科技指數開市報8500點，跌3.62%。
藍籌6隻升，39隻下跌，7隻無升跌。中海油（0883）升2.75%，報9.34元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；創科實業（0669）跌7.41%，報112.4元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌4.26%，報95.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低124點。
中銀香港（2388）再創52周高，見27.45元，開市報27.45元，升1.67%。
「ATMXJ」方面，阿里巴巴（9988）跌1.5%，收報223.8元；騰訊（0700）跌3.12%，收報668.5元；美團（3690）跌4.41%，收報325元；標普道瓊指數公司將小米（1810）從指數剔出，小米跌3.54%，收報24.5元；京東（9618）開市報348.6元，跌3.91%。
恒生科技指數成份股31隻下跌，1隻無升跌。無升跌的是祖龍娛樂（9990）報16.74元；跌幅最大的是明源雲（0909）開市報37.2元，跌7.12%。
百度赴港第二上市，傳已通過聆訊。港交所（0388）開市報473.6元，跌1.95%。
長實（1113）未對潘蘇通撤控，消息指曾獲知會鷹君（0041）洽購何文田項目。長實集團開市報46元，跌0.33%；鷹君開市報26.6元，跌1.85%。
雪湖資本斥1.66億增持美高梅（2282）0.32%股權。美高梅中國開市報13.4元，跌0.45%。
鄭家純家族多年來首次出手在市場增持新世界（0017）。開市報38.05元，跌1.04%。
碧桂園（2007）首兩個月銷售額增61%。開市報9.49元，升1.06%。
中國奧園（3883）首兩個月的合約銷售額增1.57倍。開市報7.5元，跌0.13%。
越秀地產（0123）今年首2個月合同銷售額增2.18倍。開市報1.67元，跌1.18%。
中海外（0688）首2個月物業銷售額增54%。開市報18.7元，跌1.58%。
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