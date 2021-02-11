港股ADR跌326點 美期、亞股向下
文章日期：2021年3月5日 08:46
聯儲局主席鮑威爾言論偏鴿，美債息再度抽升，美股向下，港股ADR跌326點或1.13%，報28909點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.25%，折合報674.47元；阿里巴巴（9988）跌1.57%，折合報223.63元；小米（1810）跌3.44%，折合報24.53元；美團（3690）跌1.84%，折合報333.74元；匯控（0005）跌0.99%，折合報46.09元；建行（0939）跌1.22%，折合報6.3元。
美期向下，道期跌0.39%，標期跌0.48%，納期跌0.62%。日股現跌1.3%，韓股現跌1.5%，澳股現跌1.43%。
今日焦點股份可留意：
百度赴港第二上市，傳已通過聆訊。留意港交所（0388）。
長實（1113）未對潘蘇通撤控，消息指曾獲知會鷹君（0041）洽購何文田項目。
雪湖資本斥1.66億增持美高梅（2282）0.32%股權。
鄭家純家族多年來首次出手在市場增持新世界（0017）。
碧桂園（2007）首兩個月銷售額增61%。
中國奧園（3883）首兩個月的合約銷售額增1.57倍。
越秀地產（0123）今年首2個月合同銷售額增2.18倍。
中海外（0688）首2個月物業銷售額增54%。
其他報道