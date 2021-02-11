Bleakley Advisory Group首席 投資官Peter Boockvar稱，「鮑威爾再次發表非常鴿派的言論，長期利率現在正在上升。在市場預期通脹上升的情況下，他們愈鴿派，金融狀況就會越發收緊」。

道瓊斯工業平均指數收跌345點，跌幅1.11%，報30924點。標普500指數收跌51點，跌幅1.35%，報3768點。納斯達克綜合指數收跌274點，或2.12%，報12723點。

家得寶跌2.5%，報250.93美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低42點，而聯合健康升0.28%，報333.81元，貢獻道指6點。

科技股方面，蘋果收市報120.13元，跌1.58%，谷歌母公司Alphabet收市報2033.93元，升1.11%，亞馬遜收市報2977.57元，跌0.91%，Facebook收市報257.64元，升0.87%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.37%，報411點。德國DAX指數收跌0.17%，報14056點；法國CAC 40指數漲0.02%，報5830點；英國富時100指數收跌0.37%，報6650點。