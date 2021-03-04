據消息指，在去年九月高銀與長實簽訂有關融資協議後，當時高銀原意由己方出售九龍灣高銀金融國際中心，並以出售所得向債權人還款，惟最終法庭判決高銀金融國際中心由接管人出售，故高銀亦再無需要提取相關88億貸款。

消息指，其後高銀亦有向長實等相關人士支付約1.5億元的費用。但由於在相關融資協議中，長實擁有何文田站上蓋項目一期的優先購買權，故潘蘇通一方亦有向長實查詢有關購買該項目意向，港鐵亦有參與討論。

惟消息指，由於長實所開出的購買條款甚「辣」，所以長實與潘氏未有洽商成功。延至最後階段，項目獲得鷹君提出較佳的條件，故最終花落鷹君。

至於長實在入稟狀中提到，曾兩次發信要求潘蘇通一方提供建議與鷹君交易資料，惟仍無獲得通知。但據消息指，潘氏一方曾向長實知會與鷹君正在接觸。

由於港鐵已公布已與鷹君就何文田站上蓋項目一期發展事宜達成協議，並簽訂更替合約，相信即使長實申請禁令，亦難阻交易完成。

其他報道

雪湖資本斥1.66億增持美高梅0.32%股權

金管局：企業預先批核還息不還本再延6個月至10月底

鄭家純家族多年來首次出手在市場增持新世界

碧桂園首兩個月銷售額增61%

中國奧園首兩個月的合約銷售額增1.57倍

報告：證券型代幣亞洲潛在發行市場達7.5萬億美元

派息比率降 創興：考慮今年疫情和業務發展

【專欄】無力感

越秀房託林德良：已主動管理融資成本 下半年僅3至5億人幣債務需處理