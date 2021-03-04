金管局：企業預先批核還息不還本再延6個月至10月底
文章日期：2021年3月4日 19:16
金管局聯同銀行業界宣布，再延長「預先批核還息不還本」計劃6個月，至2021年10月。當局指，鑑於計劃已經推出接近一年，為平衡客戶的特殊情況和銀行風險管理的需要，如果同一筆貸款自原貸款日起累積展期540天或以上，或同一筆貿易融資貸款自原貸款日起累積展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按客戶的個別情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。
金管局表示，考慮到新型冠狀病毒疫情持續困擾世界各地，嚴重打擊環球和本地經濟，部分中小企資金周轉仍然面對困難，協調機制同意，合資格企業客戶於2021年5月至10月期間的貸款本金還款期可再獲延長6個月，貿易融資貸款本金還款期則可獲延長90天。
與去年11月延長計劃時一樣，銀行不會為這次延長安排向合資格客戶發個別通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核原則處理。為了更全面了解客戶的需要，銀行在處理過程中，可能會邀請客戶提供最新的營運及財務資料。
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