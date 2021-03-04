金管局表示，考慮到新型冠狀病毒疫情持續困擾世界各地，嚴重打擊環球和本地經濟，部分中小企資金周轉仍然面對困難，協調機制同意，合資格企業客戶於2021年5月至10月期間的貸款本金還款期可再獲延長6個月，貿易融資貸款本金還款期則可獲延長90天。

與去年11月延長計劃時一樣，銀行不會為這次延長安排向合資格客戶發個別通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核原則處理。為了更全面了解客戶的需要，銀行在處理過程中，可能會邀請客戶提供最新的營運及財務資料。

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